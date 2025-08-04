У Львові розпочали ексгумацію тіл польських військових, які загинули в Україні

Кладовище у Львові (Фото: Мінкульт)

У Львові 4 серпня розпочалися пошуково-ексгумаційні роботи задля перепоховання останків солдатів Війська Польського. Роботи українсько-польської експедиції проходять на території колишнього цвинтаря на Збоїщах, повідомило Міністерство культури.

Воїни, чиї рештки буде ексгумовано, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких загарбників. Зазначається, що вони були представниками різних національностей. Роботи триватимуть орієнтовно до 30 серпня.

Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос наголосив, що підготовка до ексгумаційних робіт стала можливою завдяки наполегливій роботі обох країн.

"Пам’ять про жертв Другої світової війни – це не лише про минуле, це про наші сьогоднішні цінності: гідність, взаємну повагу, здатність до діалогу. Українсько-польська співпраця – це приклад того, як спільні зусилля допомагають обом народам відновлювати історичну пам’ять і справедливість", – сказав він.

Цвинтар проіснував до 1960 років, а остаточно був ліквідований у 1987 році. У 1990 роках було встановлено символічний дерев’яний хрест із написом польською: "Жовнірам польського війська, полеглим в обороні Вітчизни у вересні 1939 року".

Фото: Мінкульт