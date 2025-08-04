Во Львове начали эксгумацию тел польских военных, погибших в Украине

Кладбище во Львове (Фото: Минкульт)

Во Львове 4 августа начались поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского. Работы украинско-польской экспедиции проходят на территории бывшего кладбища на Збоищах, сообщило Министерство культуры.

Воины, чьи останки будут эксгумированы, погибли в 1939 году во время обороны Львова от немецких захватчиков. Отмечается, что они были представителями разных национальностей. Работы продлятся ориентировочно до 30 августа.

Заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Андрей Наджос отметил, что подготовка к эксгумационным работам стала возможной благодаря упорной работе обеих стран.

"Память о жертвах Второй мировой войны – это не только о прошлом, это о наших сегодняшних ценностях: достоинстве, взаимном уважении, способности к диалогу. Украинско-польское сотрудничество – это пример того, как совместные усилия помогают обоим народам восстанавливать историческую память и справедливость", – сказал он.

Кладбище просуществовало до 1960 годов, а окончательно было ликвидировано в 1987 году. В 1990 годах был установлен символический деревянный крест с надписью на польском: "Солдатам польского войска, павшим в обороне Отечества в сентябре 1939 года".

Фото: Минкульт