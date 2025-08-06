В сентябре Украина планирует начать поисково-эксгумационные работы в Польше
Андрей Наджос (Фото: Минкультуры)

В сентябре Украина готовится начать поисково-эксгумационные работы на территории Польши Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

Он рассказал, что в декабре 2024 года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для таких работ: поляки передали 13 локаций, украинцы – четыре.

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Чиновник рассказал, что украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши – в поселке Юречкова.

"Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", — пояснил Наджос.

  • 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
  • 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области, которые завершились в начале мая.
  • 4 августа во Львове начались поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского.
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