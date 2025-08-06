В сентябре Украина планирует начать поисково-эксгумационные работы в Польше
В сентябре Украина готовится начать поисково-эксгумационные работы на территории Польши Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.
Он рассказал, что в декабре 2024 года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для таких работ: поляки передали 13 локаций, украинцы – четыре.
Чиновник рассказал, что украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши – в поселке Юречкова.
"Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", — пояснил Наджос.
- 11 января в польском Минкульте сообщили, что Украина и Польша передали друг другу списки мест, где планируется проведение поиска и эксгумации останков "жертв взаимных исторических конфликтов".
- 24 апреля начались работы по эксгумации останков польских жертв Волынской трагедии в Тернопольской области, которые завершились в начале мая.
- 4 августа во Львове начались поисково-эксгумационные работы для перезахоронения останков солдат Войска Польского.
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