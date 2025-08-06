В сентябре Украина планирует начать поисково-эксгумационные работы в Польше

Андрей Наджос (Фото: Минкультуры)

В сентябре Украина готовится начать поисково-эксгумационные работы на территории Польши Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос.

Он рассказал, что в декабре 2024 года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для таких работ: поляки передали 13 локаций, украинцы – четыре.

Чиновник рассказал, что украинская сторона готовится к таким работам на территории Польши – в поселке Юречкова.

"Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре – начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", — пояснил Наджос.