Без света миллион киевлян. Зеленский ждет четкий план действий от чиновников 21 января

После новых атак России президент ждет от правительства четких решений по теплу и свету

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский 21 января ждет четкий перечень действий и решений для решения ситуации с энергетикой и теплоснабжением в регионах. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

По его словам, только в Киеве по состоянию на вечер 20 января более миллиона потребителей без электричества вследствие новой атаки России. Без тепла находятся более 4000 многоквартирных домов.

Президент подчеркнул, что все силы должны быть направлены на то, чтобы облегчить ситуацию. А чиновники, местные власти, руководители энергетических и других государственных кампаний должны быть в Украине и работать на местах.

Кроме этого должна быть максимальная координация с бизнесом относительно того, как перераспределить генерацию таким образом, чтобы люди могли почувствовать стабилизацию ситуации. Во время заседания 20 января он задал ряд вопросов на которые ожидает ответа.

"Чиновники должны дать нелинейные предложения, которые будут защищать жизнь и как перестроить работу – как поддержать людей, как поддержать бизнес... Персональная ответственность правительства за это – завтра я ожидаю конкретный, четкий перечень действий и решений", – подчеркнул Зеленский.