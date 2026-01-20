Без світла мільйон киян. Зеленський чекає на чіткий план дій від урядовців 21 січня

Після нових атак Росії президент чекає від уряду чітких рішень щодо тепла та світла

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 21 січня очікує чіткий перелік дій і рішень для вирішення ситуації з енергетикою та теплопостачанням в регіонах. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

За його словами, тільки в Києві станом на вечір 20 січня більше мільйона споживачів без електрики внаслідок нової атаки Росії. Без тепла перебувають понад 4000 багатоквартирних будинків.

Президент наголосив, що всі сили мають бути спрямовані на те, щоб полегшити ситуацію. А посадовці, місцева влада, очільники енергетичних й інших державних компаній повинні бути в Україні та працювати на місцях.

Окрім цього, має бути максимальна координація з бізнесом щодо того, як перерозподілити генерацію таким чином, щоб люди могли відчути стабілізацію ситуації. Під час засідання 20 січня він поставив запитання, на які очікує відповіді.

"Урядовці повинні дати нелінійні пропозиції, які захищатимуть життя і як перебудувати роботу – як підтримати людей, як підтримати бізнес... Персональна відповідальність уряду за це – завтра я очікую конкретний, чіткий перелік дій та рішень", – наголосив Зеленський.