Безопасность и восстановление: Украинская переговорная команда работает в Берлине и Вашингтоне
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров доложил президенту Владимиру Зеленскому о работе украинской переговорной команды. В Германии готовится работа оборонной группы, в США – продолжается работа по нескольким направлениям, сообщил президент.
В Германии готовятся обсуждать детали гарантий безопасности для Украины. Переговорную группу возглавляет начальник Генштаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.
В США, по словам Зеленского, уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. Этим направлением занимаются премьер-министр Юлия Свириденко, заместитель министра экономики Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. Также будут привлечены эксперты.
Третье направление работы, по словам президента, – это постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и других причастных. Также продолжается диалог с США, европейскими союзниками и членами "коалиции желающих", которое модерирует Умеров.
"На всех направлениях цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными", – сказал Зеленский.
Секретарь СНБО отметил, что 12 декабря состоялась видеоконференция с советниками по нацбезопасности союзников. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом.
В ближайшее время в Нью-Йорке запланированы встречи по восстановлению, развитию и инвестициям. Умеров назвал это важной составляющей формирования долгосрочной устойчивости Украины.
