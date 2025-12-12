Безпека і відновлення: Українська переговорна команда працює у Берліні та Вашингтоні
Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров доповів президенту Володимиру Зеленському щодо роботи української переговорної команди. У Німеччині готується робота оборонної групи, у США – триває робота з кількох напрямків, повідомив президент.
У Німеччині готуються обговорювати деталі гарантій безпеки для України. Переговорну групу очолює начальник Генштабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.
У США, за словами Зеленського, вже почалася та буде тривати робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. Цим напрямком займаються прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, заступник міністра економіки Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболев. Також будуть долучені експерти.
Третій напрямок роботи, за словами президента, – це постійні контакти радників із питань національної безпеки та інших причетних. Також триває спілкування зі США, європейськими союзниками та членами "коаліції охочих", яке модерує Умєров.
"На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими", – сказав Зеленський.
Секретар РНБО зазначив, що 12 грудня відбулася відеоконференція з радниками з нацбзпеки союзників. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом.
Найближчим часом у Нью-Йорку заплановані зустрічі щодо відновлення, розвитку та інвестицій. Умєров назвав це важливою складовою формування довгострокової стійкості України.
- 11 грудня під час спілкування з українськими журналістами Зеленський сказав, що після перемовин з Росією США хочуть, щоб повне припинення вогню настало лише після підписання рамкової мирної угоди.
- 12 грудня Le Monde повідомило про "згоду" України на буферну зону в Донецькій області. В Офісі президента пояснили, що звучало насправді.
