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"Безвозмездная помощь". Закарпатье за 10 лет получило от Венгрии более 3 млрд грн – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2021, 10:00
Гергель Гуляш (источник - facebook.com_gergely.gulyas)

Венгерское правительство систематически финансирует Закарпатье, тем самым наращивая свое влияние в Украине – в том числе, в политической сфере. За десять лет размер помощи составил несколько миллиардов гривен, пишут Схемы.

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Журналисты проанализировали базу данных, которая содержала информацию о распределении безвозмездной помощи от Венгрии через госфонд имени Бетлена Габора – именно через него на Закарпатье за период 2010-2020 годов поступило почти 115 млн евро (более 3 млрд грн) в виде грантов.

По официальной версии, миссией фонда является "содействие реализации целей, связанных с национальной политической стратегией венгерского правительства".

По факту гранты распределялись по разным направлениям, их получали как физлица, так и компании. Например, закарпатские парафии получили из фонда около 22 млн евро, а 62 млн евро были потрачены на содержание школ и детских садов, закупку учебников и образовательные программы.

Также регулярные доплаты получали соцработники Закарпатья, владеющие венгерским языком, пишут Схемы. 

По информации расследователей, с этими доплатами был даже связан один скандал – когда около 100 работников не получили доплаты "в связи с политической позицией на выборах", так как они не поддержали провенгерские партии.

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Активно финансировались из фонда и СМИ. Всего на развитие культуры в Закарпатье венграми за десять лет было выделено около 2,5 млн евро, 187 000 из которых получили газеты на венгерском языке и издания на тему Венгрии. 34 млн евро получил Закарпатский венгерский институт им. Ференца Ракоци в Берегово.

Журналисты уверяют, что наибольшее финансирование Закарпатье получало в 2017 и 2019 годах. При этом, в 2019 году в Украине проходили парламентские выборы и  правительство Венгрии выделило деньги на размещение щитов с рекламой венгерской партии.

А в 2018 году накануне венгерских выборов в приграничные села Венгрии организованно привозили украинцев с венгерскими паспортами, заявляют расследователи. 

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана политическое влияние на Украину отрицают. По словам главы офиса премьера Гергеля Гуляша, поддержка венгерских меньшинств – это их "конституционная обязанность" и "привилегия для Украины". 

По информации Схем, ранее в СБУ сообщали о возможной причастности иностранных благотворительных фондов, в том числе лидера венгерской партии КМКС Василия Брензовича, к деятельности, направленной на "нарушение суверенитета Украины". Было открыто уголовное дело по статье о госизмене.

  • 25 октября 2020 года в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.
  • 30 ноября в Закарпатье СБУ провела обыски в венгерском благотворительном фонде, который подозревают в причинении вреда госбезапасности Украины.
  • В январе 2021 года Венгрия заявила, что готова дать Украине кредит в 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье.
  • 23 июня венгерские власти предложили жителям Закарпатья вакцинироваться от коронавируса.

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Дарья Мостовая
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