На Закарпатье расклеили антивенгерские листовки с ошибками. Полиция расследует – фото

В Береговом на Закарпатье неизвестные расклеили листовки антивенгерского содержания, содержащие призывы к физической расправе над представителями нацменьшинства. В расклеенных сообщениях допущена грамматическая ошибка. Об этом сообщает Закарпаття Онлайн.

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Полиция квалифицировала такие действия злоумышленников как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.

25 октября 2020-ого в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.

24 ноября в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже, который агитировал за Партию венгров перед местными выборами.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина ведет работу над "джентльменским" соглашением с Венгрией – договором о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений между странами.

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Станислав Стороженко

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