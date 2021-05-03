На Закарпатье расклеили антивенгерские листовки с ошибками. Полиция расследует – фото
03.05.2021, 11:13
Фото - zakarpattya.net.ua
В Береговом на Закарпатье неизвестные расклеили листовки антивенгерского содержания, содержащие призывы к физической расправе над представителями нацменьшинства. В расклеенных сообщениях допущена грамматическая ошибка. Об этом сообщает Закарпаття Онлайн.
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Полиция квалифицировала такие действия злоумышленников как нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Сейчас правоохранители принимают меры для установления причастных к преступлению лиц.
- 25 октября 2020-ого в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.
- 24 ноября в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже, который агитировал за Партию венгров перед местными выборами.
- По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Украина ведет работу над "джентльменским" соглашением с Венгрией – договором о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений между странами.
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