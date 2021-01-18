У Зеленского заявили, что Венгрия и Украина работают над "джентльменским" договором
Украина ведет работу над "джентльменским" соглашением с Венгрией – договором о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений между странами. Об этом в интервью ТСН заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
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По его словам, документ уже передан Венгрии и сейчас стороны ведут работу над ним.
Также Жовква отметил, что документ может быть подписан уже не на уровне министров иностранных дел стран, а лично президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Он добавил, что сейчас в МИД Украины работают над подготовкой визита Орбана в Украину.
Помимо этого, по словам замглавы ОП, в документе будет прописан пункт о снятии венгерской блокировки проведения Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.
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