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У Зеленского заявили, что Венгрия и Украина работают над "джентльменским" договором

18.01.2021, 12:28
У Зеленского заявили, что Венгрия и Украина работают над
Игорь Жовква (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Украина ведет работу над "джентльменским" соглашением с Венгрией – договором о паритетности, равенстве, взаимовыгодности отношений между странами. Об этом в интервью ТСН заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. 

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По его словам, документ уже передан Венгрии и сейчас стороны ведут работу над ним. 

Также Жовква отметил, что документ может быть подписан уже не на уровне министров иностранных дел стран, а лично президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Он добавил, что сейчас в МИД Украины работают над подготовкой визита Орбана в Украину. 

Помимо этого, по словам замглавы ОП, в документе будет прописан пункт о снятии венгерской блокировки проведения Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

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Станислав Стороженко
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МИД Венгрия офис президента Игорь Жовква украино-венгерские отношения

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