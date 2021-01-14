Венгерский министр едет на личную встречу в Украину. Кулеба считает, что "мириться"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в конце января приедет к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе для того, чтобы обсудить отношения между странами. Об этом глава МИД, передает Европравда.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", – сказал Кулеба.

По его словам, Венгрия является "важным партнером и близким соседом".

Издание отмечает, что встреча состоится не в формате официального заседания межправительственных комиссий, а в виде персонального визита венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях между странами.

Читайте также: Венгрия пыталась пожаловаться на Украину в ЕС. Ее проигнорировали – журналист

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.