Венгерский министр едет на личную встречу в Украину. Кулеба считает, что "мириться"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в конце января приедет к украинскому коллеге Дмитрию Кулебе для того, чтобы обсудить отношения между странами. Об этом глава МИД, передает Европравда.
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"Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", – сказал Кулеба.
По его словам, Венгрия является "важным партнером и близким соседом".
Издание отмечает, что встреча состоится не в формате официального заседания межправительственных комиссий, а в виде персонального визита венгерского министра для поиска выхода из кризиса в отношениях между странами.
- 25 октября 2020-го в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны".
- 30 ноября СБУ провела обыски в одном из благотворительных фондов в Закарпатье: правоохранители заявили, что "проверяется информация о его причастности к деятельности, направленной на нарушение госсуверенитета".
- После этого Сийярто записал видео с критикой действий СБУ, в котором пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса. Будапешт не в первый раз угрожает блокировкой курса Украины в НАТО.
- По словам Кулебы, Украина конструктивно настроена в отношениях с Венгрией, но готова "жестко и решительно вытолкать" Будапешт за красную линию, если он ее пересечет.
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