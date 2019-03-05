Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.03.2019, 22:17

Бигус об отставке Гладковского: Они хайпа испугались

Бигус об отставке Гладковского: Они хайпа испугались - Фото
Денис Бигус (фото - скришот)

Денис Бигус ждет от силовиков арестов ключевых фигурантов дела Гладковского

Реклама
Реклама

Власть отреагировала не на преступление, о котором говорят журналисты в расследовании дела Гладковского, а на сопутствующий хайп. Об этом в интервью LIGA.net заявил журналист Денис Бигус (читайте полное интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки).

По его словам, "нулевая серия" расследовательского сериала вышла в 2017 году, но тогда "никакой реакции от власти не было", а сейчас расследованию удалось вызвать резонанс.

Реклама

Бигус отметил разные позиции представителей власти на расследование: "Это разные головы одной гидры", - отметил Бигус. По его словам, представитель президента в ВР Ирина Луценко сказала, что это все фейк. На следующий день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование - не просто "не фейк", а общеизвестные вещи. "Не знаю, кому из них верить", - сказал журналист.

Он также считает, что увольнение Олега Гладковского - недостаточная реакция власти на расследования о хищениях в Укроборонпроме. "Давайте начнем с арестов ключевых фигурантов. Луценко обещал справиться за два дня, что, мол, уже залили топливо в патрульные машины и едем задерживать, но пока тишина", - сказал Бигус.

Ранее Петр Порошенко уволил Гладковского с должности замсекретаря Совета нацбезопастности после обнародования расследований о коррупционных схемах в госконцерне Укроборонпром.

Читайте полный текст интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки

Отправить:
Распечатать:
Теги: коррупция, Денис Бигус, Олег Гладковський
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 