Бигус об отставке Гладковского: Они хайпа испугались

Денис Бигус (фото - скришот)

Власть отреагировала не на преступление, о котором говорят журналисты в расследовании дела Гладковского, а на сопутствующий хайп. Об этом в интервью LIGA.net заявил журналист Денис Бигус (читайте полное интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки).

По его словам, "нулевая серия" расследовательского сериала вышла в 2017 году, но тогда "никакой реакции от власти не было", а сейчас расследованию удалось вызвать резонанс.

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Бигус отметил разные позиции представителей власти на расследование: "Это разные головы одной гидры", - отметил Бигус. По его словам, представитель президента в ВР Ирина Луценко сказала, что это все фейк. На следующий день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование - не просто "не фейк", а общеизвестные вещи. "Не знаю, кому из них верить", - сказал журналист.

Он также считает, что увольнение Олега Гладковского - недостаточная реакция власти на расследования о хищениях в Укроборонпроме. "Давайте начнем с арестов ключевых фигурантов. Луценко обещал справиться за два дня, что, мол, уже залили топливо в патрульные машины и едем задерживать, но пока тишина", - сказал Бигус.

Ранее Петр Порошенко уволил Гладковского с должности замсекретаря Совета нацбезопастности после обнародования расследований о коррупционных схемах в госконцерне Укроборонпром.

Читайте полный текст интервью: Денис Бигус: Пашинский и Гладковский - конкуренты по распилу оборонки