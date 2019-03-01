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01.03.2019, 08:20

По одной из схем в Укроборонпроме уже состоялся суд - Луценко

По одной из схем в Укроборонпроме уже состоялся суд - Луценко - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прокуратура еще с 2017 года ведет дело бывшего замминистра экономики времен Януковича, который занимался мошенничеством в сфере запчастей

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ГПУ еще в 2017 году узнала о мошеннической схеме в сфере поставок запасных частей для предприятий Укрборонпрома. Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала Прямой, руководил схемой бывший заместитель министра экономики при Януковиче. Об этом пишет спикер ГПУ Лариса Сарган у себя в Facebook.

Помимо мошенничества с поставками, этот человек требовал от жены одного из чиновников Януковича, который находился в СИЗО, деньги для подкупа правоохранителей. Военная прокуратура задержала мошенника и двух действующих офицеров СБУ, которые с ним вместе планировали эту сделку, рассказал Луценко.

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"Буквально вчера состоялся суд над этими тремя деятелями: Рогоза и два работника СБУ... Они в суде, и будут сидеть за свое мошенничество", - сообщил генпрокурор.

Он рассказал также, что по этому делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. "И по состоянию на неделю назад я получил наконец первые результаты - им насчитали 20 млн грн неуплаченных налогов. На сегодня я уже знаю об около 40 млн, начисленных для этой фирмы", - сообщил Луценко.

Парламентская комиссия по кражам в армии займется информацией о коррупции в Укроборонпроме.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Последний 26 февраля отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования.

В госконцерне Укроборонпром отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

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Теги: гпу, укроборонпром, юрий луценко, корруция
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