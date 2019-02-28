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28.02.2019, 14:32

Парламентская комиссия по кражам в армии изучит сюжет Наші гроші

Парламентская комиссия по кражам в армии изучит сюжет Наші гроші - Фото
Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Депутаты проголосовали за постановление о неотложном расследовании фактов обнародованных в сюжете программы Наші гроші

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Парламентская комиссия по кражам в армии займется информацией о коррупции в госконцерне Укроборонпром. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

За постановление 10104 о неотложном расследовании фактов обнародованных в сюжете программы Наші гроші по поводу злоупотреблений в Укроборонпроме и причастности к этому должностных лиц проголосовали 229 депутатов.

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Уже созданная комиссия по кражам в армии и подрыву обороноспособности в 2004-2017 годах займется расследованием информации о правонарушениях в оборонной сфере и в 2018-2019 годах.

Комиссия должна будет провести публичное заседание с представителями ГПУ, САП, НАБУ, Минобороны, Укроборонпрома по поводу информации о злоупотреблениях, изложенной в журналистком расследовании.

25 февраля журналисты-расследователи Bihus.info в программе Наші гроші с Денисом Бигусом заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой якобы причастен 22-летний сын замсекретаря СНБО Олега Гладковского - партнера президента Петра Порошенко. Последний 26 февраля отстранил его от исполнения обязанностей на время расследования. 

В госконцерне Укроборонпром отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.

Читайте также: Гладковский просит НАБУ проверить сюжет Наші гроші о нем - СНБО

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Теги: коррупция, расследование, укроборонпром, армия, комиссия, оборонная сфера
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