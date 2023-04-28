BILD: Украина готовит спецназовцев для форсирования Днепра на байдарках

Украина готовит спецназовцев, которые в ходе предстоящего контрнаступления будут форсировать Днепр на байдарках. Об этом сообщила немецкая газета BILD.

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Журналисты отмечают, что для пересечения реки украинские военные намерены использовать малые оперативные подразделения.

По информации BILD, с января 2023 Украина закупает спецтехнику и привлекает экспертов. В материале указывается, что один из тренеров, являющийся гражданином Германии, рассказал, что уже научилил около 40 украинских бойцов.

В частности, как пишет газета, спецназовцев ВСУ тренируют гребли на байдарках и высаживаться на берег в полном боевом снаряжении.

Представители СМИ добавляют, что байдарки лучше подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу: они бесшумны и невелики по размеру, их трудно увидеть ночью.

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Олег Васьків

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