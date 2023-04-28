BILD: Украина готовит спецназовцев для форсирования Днепра на байдарках
Украина готовит спецназовцев, которые в ходе предстоящего контрнаступления будут форсировать Днепр на байдарках. Об этом сообщила немецкая газета BILD.
Журналисты отмечают, что для пересечения реки украинские военные намерены использовать малые оперативные подразделения.
По информации BILD, с января 2023 Украина закупает спецтехнику и привлекает экспертов. В материале указывается, что один из тренеров, являющийся гражданином Германии, рассказал, что уже научилил около 40 украинских бойцов.
В частности, как пишет газета, спецназовцев ВСУ тренируют гребли на байдарках и высаживаться на берег в полном боевом снаряжении.
Представители СМИ добавляют, что байдарки лучше подходят для незаметного подхода к вражеским позициям на противоположном берегу: они бесшумны и невелики по размеру, их трудно увидеть ночью.
- 16 апреля 2023 года секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что об окончательном решении о контрнаступлении ВСУ будет принято военным командованием с учетом всех обстоятельств, которые будут к тому времени.
- 27 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что надеется на неожиданность начала контрнаступления.
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