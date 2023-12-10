Блинкен: Блокировке помощи Украине и Израилю будут рады только в Кремле, Пекине и Тегеране

Россия, Иран и Китай "будут счастливы", если запрос на помощь для Украины и Израиля не будет поддержан Конгрессом – госсекретарь США

Госсекретарь США Блинкен в Китае (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в программе CNN State of the Union сказал, что Россия, Иран и Китай "будут счастливы", если запрос президента США Джо Байдена на дополнительное финансирование для Украины и Израиля не будет поддержан Конгрессом.

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Как подчеркнул Блинкен, для Украины помощь США "жизненно важна".

"Они достигли значительного прогресса за последний год, отразили российскую агрессию, вернув более половины территории, захваченной Россией с февраля 2022 года", – подчеркнул госсекретарь.

На вопрос о том, что для Украины и Израиля будет значить неспособность Конгресса одобрить до конца года запрос на помощь этим странам, Блинкен ответил, что "единственные люди, которые были бы счастливы, если бы запрос на дополнительный бюджет не был проголосован и не утвержден Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране и Пекине".

10 декабря сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Белый дом активизирует взаимодействие с законодателями США, которые пытаются заключить двухпартийное соглашение о военной помощи Украине и Израилю при одновременном ужесточении мер по безопасности границ.

6 декабря 2023 года президент США Джо Байден обратился в Конгресс с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы на дне бочки, когда речь идет о нашей способности оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Однако он уверен, что Конгресс одобрит новый пакет помощи, когда он будет вынесен на рассмотрение.

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