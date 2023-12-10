Блінкен: Блокуванню допомоги Україні та Ізраїлю будуть раді лише у Кремлі, Пекіні та Тегерані

Росія, Іран та Китай "будуть щасливими", якщо запит на допомогу для України та Ізраїлю не буде підтриманий Конгресом – держсекретар США

Держсекретар США Блінкен у Китаї (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен у програмі CNN State of the Union сказав, що Росія, Іран та Китай "будуть щасливими", якщо запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування для України та Ізраїлю не буде підтриманий Конгресом.

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Як наголосив Блінкен, для України допомога США "життєво важлива".

"Вони досягли значного прогресу за останній рік, відбили російську агресію, повернувши більш ніж половину території, захопленої Росією з лютого 2022 року", – наголосив держсекретар.

На питання про те, що для України та Ізраїлю означатиме нездатність Конгресу схвалити до кінця року запит на допомогу цим країнам, Блінкен відповів, що "єдині люди, які були б щасливими, якби запит на додатковий бюджет не був проголосований і не затверджений Конгресом, сидять у Москві, Тегерані та Пекіні".

10 грудня сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що Білий дім активізує взаємодію із законодавцями США, які намагаються укласти двопартійну угоду про військову допомогу Україні та Ізраїлю за умови одночасного посилення заходів щодо безпеки кордонів.

6 грудня 2023 року президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні у сфері безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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