Блинкен: Нам нужно обеспечить, чтобы Россия терпела неудачи

Администрация Байдена надеется на одобрение Конгрессом выделения средств на помощь ВСУ – нужно, чтобы Украина и дальше добивалась успеха на поле боя

Энтони Блинкен (Фото - ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости одобрения Конгрессом Штатов дополнительного финансирования военной помощи Украине, предостерегая, что откроется "ящик Пандоры", если позволить российскому диктатору Владимиру Путину действовать безнаказанно. Об этом он написал в соцсети Х.

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"Мы обратились в Конгресс с просьбой о дополнительных средствах, потому что нам нужно обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем добивалась успеха, а Россия – терпела неудачи. Если Путину позволят действовать безнаказанно, это откроет ящик Пандоры агрессии во всем мире", – заявил Блинкен.

До этого он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день Украина вернула более половины территории, захваченной Россией с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

"Вооружение и оборудование, о которых сегодня было объявлено в рамках дальнейшей помощи США, помогут удовлетворить потребности Украины на поле боя", – отметил Блинкен.

Сегодня Штаты объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли вооружение и техника на $175 млн. В пакете – ракеты ПВО AIM-9M и AIM-7, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды и прочее.

Байден сегодня обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

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