Блінкен: Нам потрібно забезпечити, щоб Росія зазнавала невдач

Адміністрація Байдена сподівається на схвалення Конгресом виділення коштів на допомогу ЗСУ – треба, щоб Україна й надалі досягала успіху на полі бою

Ентоні Блінкен (Фото - ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність схвалення Конгресом Штатів додаткового фінансування військової допомоги Україні, застерігши, що відкриється "скринька Пандори", якщо дозволити російському диктатору Володимиру Путіну діяти безкарно. Про це він написав у соцмережі Х.

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"Ми звернулися до Конгресу з проханням про додаткові кошти, тому що нам потрібно забезпечити, щоб Україна й надалі досягала успіху, а Росія – зазнавала невдач. Якщо Путіну дозволять діяти безкарно, це відкриє скриньку Пандори агресії в усьому світі", – заявив Блінкен.

До цього він також зазначив, що станом на сьогодні Україна повернула більш ніж половину території, захопленої Росією від початку повномасштабного вторгнення в 2022 році.

"Озброєння та обладнання, про які сьогодні було оголошено в рамках подальшої допомоги США, допоможуть задовольнити потреби України на полі бою", – зазначив Блінкен.

Сьогодні Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли озброєння та техніка на $175 млн. В пакеті - ракети ППО AIM-9M та AIM-7, боєприпаси для HIMARS, 155-мм артснаряди та інше.

Байден сьогодні звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

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