Блинкен: Планы, какие Путин имел в отношении Украины сначала больше нет – они провалились

Госсекретарь США Блинкен, что есть план, который позволит Украине достичь успеха: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане"

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что международная коалиция в поддержку Украины означает, что российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в своих амбициях. Об этом он сказал во время Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии, его слова цитирует The Guardian.

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"Что касается Украины, нам удалось объединить так много стран, не только в Европе, но и за ее пределами, потому что страны признают, что имела место агрессия не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы", – сказал он.

По словам Блинкена, если оставить этот вызов безнаказанным, то "потенциальные агрессоры везде обратят на это внимание и в нашем мире будет больше конфликтов".

При этом госсекретарь США отметил, что коалиция помогла "невероятно мужественным украинцам отразить агрессию, и теперь это постоянные усилия и постоянная борьба".

"Тех замыслов, которые Владимир Путин имел в отношении Украины с самого начала: стереть ее с карты, чтобы включить в состав России, – больше нет. Это провалилось", – сказал он.

Блинкен также добавил, что есть план, который позволит Украине достичь успеха со временем: "сильная страна: в военном, экономическом, демократическом плане".