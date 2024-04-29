Блінкен: Задумів, які Путін мав щодо України від початку більше немає – вони провалилися

Держсекретар США Блінкен заявив, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані"

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародна коаліція на підтримку України означає, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у своїх амбіціях. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Саудівській Аравії, його слова цитує The Guardian.

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"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", – сказав він.

За словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарним, то "потенційні агресори скрізь звернуть на це увагу і в нашому світі побільшає конфліктів".

Водночас держсекретар США зазначив, що коаліція допомогла "неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба".

"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від початку: стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, – більше немає. Це провалилося", – сказав він.

Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".