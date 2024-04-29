Блінкен: Задумів, які Путін мав щодо України від початку більше немає – вони провалилися
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що міжнародна коаліція на підтримку України означає, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у своїх амбіціях. Про це він сказав під час Всесвітнього економічного форуму в Саудівській Аравії, його слова цитує The Guardian.
"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", – сказав він.
За словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарним, то "потенційні агресори скрізь звернуть на це увагу і в нашому світі побільшає конфліктів".
Водночас держсекретар США зазначив, що коаліція допомогла "неймовірно мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба".
"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від початку: стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, – більше немає. Це провалилося", – сказав він.
Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом: "сильна країна: у військовому, економічному, демократичному плані".
- 26 квітня Блінкен закликав Китай утриматися від співпраці з Росією та допомозі їй у війні проти України. Вашингтон може посилити санкції проти Пекіна.