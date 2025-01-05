Блинкен: Путин потерпел неудачу. Надеюсь, США и дальше будут союзником Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерпел неудачу в полномасштабной войне против Украины. Об этом он сказал в интервью The New York Times.
"Амбиции Путина заключались в том, чтобы стереть ее [Украину] с карты. Мы остановили это. Путин потерпел неудачу. Украина стоит. И я считаю, что у нее также есть исключительный потенциал не только выжить, но и процветать в будущем", – сказал Блинкен.
Он отметил, что будущее Украины, в том числе, зависит от решений, которые будет принимать будущая администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Блинкен выразил надежду, что США останутся для Украины "важнейшим сторонником" и подчеркнул, что речь идет не только об Украине и никогда не шла только о ней.
Что касается окончания войны, то госсекретарь подчеркнул, что это решение исключительно за украинцами.
- 4 декабря 2024 года госсекретарь США заявил, что Украина должна принять "трудные решения" по мобилизации.
- 20 декабря Блинкен заявил, что Украине придется принять фундаментальное решение – переговоры или борьба.
- 4 января Блинкен рассказал, что Путин всерьез рассматривал ядерный удар по Украине. В США предполагают, что отговорить его смог Китай.