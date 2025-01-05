Блінкен: Путін зазнав невдачі. Сподіваюся, США й надалі будуть союзником України
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у повномасштабній війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
"Амбіції Путіна полягали в тому, щоб стерти її [Україну] з карти. Ми зупинили це. Путін зазнав невдачі. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має винятковий потенціал не тільки вижити, а й процвітати в майбутньому", – сказав Блінкен.
Він зазначив, що майбутнє України, зокрема, залежить від рішень, які прийматиме майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа.
Блінкен висловив сподівання, що США залишаться для України "найважливішим прихильником", і підкреслив, що йдеться не лише про Україну і ніколи не йшлося лише про неї.
Щодо закінчення війни, то держсекретар наголосив, що це рішення виключно за українцями.
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