Блінкен: Путін зазнав невдачі. Сподіваюся, США й надалі будуть союзником України
Ентоні Блінкен (Фото: x.com/SecBlinken)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін зазнав невдачі у повномасштабній війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.

"Амбіції Путіна полягали в тому, щоб стерти її [Україну] з карти. Ми зупинили це. Путін зазнав невдачі. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має винятковий потенціал не тільки вижити, а й процвітати в майбутньому", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що майбутнє України, зокрема, залежить від рішень, які прийматиме майбутня адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа.

Блінкен висловив сподівання, що США залишаться для України "найважливішим прихильником", і підкреслив, що йдеться не лише про Україну і ніколи не йшлося лише про неї.

Щодо закінчення війни, то держсекретар наголосив, що це рішення виключно за українцями.

Читайте також
Перед Трампом. До чого готуватися, якщо Росія переможе: сценарії масштабування війни
війнадональд трампентоні блінкен