Блинкен: Сейчас армия России вторая по силе в Украине после ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армия России сегодня "гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения" в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом он сказал в своей речи в Хельсинки.

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"Кремль часто заявлял, что у него вторая по силе армия в мире — и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", – сказал Блинкен.

Он назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Госсекретарь США также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", – сказал он.

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