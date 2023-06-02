UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен: Сейчас армия России вторая по силе в Украине после ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 18:37
Блинкен: Сейчас армия России вторая по силе в Украине после ВСУ - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армия России сегодня "гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения" в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом он сказал в своей речи в Хельсинки.

"Кремль часто заявлял, что у него вторая по силе армия в мире — и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", – сказал Блинкен.

Он назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".

Госсекретарь США также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.

"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", – сказал он.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаЭнтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 