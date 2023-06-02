Блинкен: Сейчас армия России вторая по силе в Украине после ВСУ
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что армия России сегодня "гораздо хуже, чем до полномасштабного вторжения" в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом он сказал в своей речи в Хельсинки.
"Кремль часто заявлял, что у него вторая по силе армия в мире — и многие в это верили. Сегодня многие считают российскую армию второй по силе в Украине", – сказал Блинкен.
Он назвал войну России против Украины "стратегическим провалом", который снизил "военную, экономическую и дипломатическую мощь России и ее влияние на годы вперед".
Госсекретарь США также отклонил призывы к прекращению огня, пока Россия контролирует захваченные ею территории на востоке Украины.
"Это легитимизирует захват территории Россией. Это вознаградит агрессора и накажет жертву", – сказал он.
- Блинкен также заявил, что США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов.
- 20 мая сообщалось, что Блинкен стал в администрации Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков.
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