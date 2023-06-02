Блінкен: Зараз армія Росії друга за силою в Україні після ЗСУ
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що армія Росії сьогодні "значно гірша, ніж до повномасштабного вторгнення" в Україну 24 лютого 2022 року. Про це він сказав у своїй промові в Гельсінкі.
"Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі — і багато хто в це вірив. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні", – сказав Блінкен.
Він назвав війну Росії проти України "стратегічним провалом", який зменшив "військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед".
Держсекретар США також відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює захоплені нею території на сході України.
"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородить агресора і покарає жертву", – сказав він.
- Блінкен також заявив, що США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" із сучасними повітряними силами, ППО, бронетехнікою та власним виробництвом боєприпасів.
- 20 травня повідомлялося, що Блінкен став в адміністрації Байдена основним рушієм, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків та механіків.
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