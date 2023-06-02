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Блінкен: Зараз армія Росії друга за силою в Україні після ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 18:37
Блінкен: Зараз армія Росії друга за силою в Україні після ЗСУ - Фото
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що армія Росії сьогодні "значно гірша, ніж до повномасштабного вторгнення" в Україну 24 лютого 2022 року. Про це він сказав у своїй промові в Гельсінкі.

"Кремль часто заявляв, що має другу за силою армію у світі — і багато хто в це вірив. Сьогодні багато хто вважає російську армію другою за силою в Україні", – сказав Блінкен.

Він назвав війну Росії проти України "стратегічним провалом", який зменшив "військову, економічну та дипломатичну міць Росії та її вплив на роки вперед".

Держсекретар США також відхилив заклики до припинення вогню, поки Росія контролює захоплені нею території на сході України.

"Це легітимізує захоплення території Росією. Це винагородить агресора і покарає жертву", – сказав він.

Вадим Ребрина
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