Блинкен в Украине. Обнародован график встреч главы Госдепартамента США
19.01.2022, 11:16
Энтони Блинкен в Киеве (Фото - Twitter/Ned Price)
Сегодня, 19 января, у госсекретаря США Энтони Блинкена запланированы в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и сотрудниками посольства. График опубликован на сайте Госдепа.
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Во время визита в Киев у Блинкена запланированы встречи:
10:45 – с сотрудниками посольства США в Киеве;
12:30 – с Зеленским;
14:00 – с Кулебой;
15:30 – совместная пресс-конференция Кулебы и Блинкена.
В Госдепе уточнили, что ежедневное расписание топ-чиновника может быть изменено.
- Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.
- 18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.
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