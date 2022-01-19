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Блинкен в Украине. Обнародован график встреч главы Госдепартамента США

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 11:16
Блинкен в Украине. Обнародован график встреч главы Госдепартамента США - Фото
Энтони Блинкен в Киеве (Фото - Twitter/Ned Price)

Сегодня, 19 января, у госсекретаря США Энтони Блинкена запланированы в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и сотрудниками посольства. График опубликован на сайте Госдепа.

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Во время визита в Киев у Блинкена запланированы встречи:

10:45 – с сотрудниками посольства США в Киеве;

12:30 – с Зеленским;

14:00 – с Кулебой;

15:30 – совместная пресс-конференция Кулебы и Блинкена.

В Госдепе уточнили, что ежедневное расписание топ-чиновника может быть изменено.

  • Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.
  • 18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

Читайте также: "Дипломатия не умерла". После Зеленского Блинкен встретится с Лавровым в Женеве

Яна Катасонова
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