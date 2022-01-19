Блинкен в Украине. Обнародован график встреч главы Госдепартамента США

Сегодня, 19 января, у госсекретаря США Энтони Блинкена запланированы в Киеве встречи с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Дмитрием Кулебой и сотрудниками посольства. График опубликован на сайте Госдепа.

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Во время визита в Киев у Блинкена запланированы встречи:

10:45 – с сотрудниками посольства США в Киеве;

12:30 – с Зеленским;

14:00 – с Кулебой;

15:30 – совместная пресс-конференция Кулебы и Блинкена.

В Госдепе уточнили, что ежедневное расписание топ-чиновника может быть изменено.

Утром 19 января 2022 года борт Блинкена приземлился в аэропорту Борисполь.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

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Яна Катасонова

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