UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен прилетел в Киев: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2022, 09:42
Блинкен прилетел в Киев: фото - Фото
Энтони Блинкен (коллаж - Юлия Мелешко/LIGA.net)

Сегодня, 19 января, в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото опубликовала в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Борт американского госсекретаря приземлился утром в аэропорту Борисполь.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

Как пишет Reuters, Блинкен отправился в поездку после опасений, высказанных Украиной и ее западными союзниками, из-за сосредоточения российских войск вдоль украинской границы.

Глава Госдепа накануне поездки подчеркнул, что "США хотят мира, а не конфликта".

Блинкен говорил, что "во власти президента России Владимира Путина предпринять шаги для деэскалации этого кризиса". Россия и США, считает топ-чиновник, могут поддерживать "не основанные на враждебности" отношения.

Блинкен в Киеве (фото – Twitter/Jennifer Hansler)

Читайте также: "Дипломатия не умерла". После Зеленского Блинкен встретится с Лавровым в Женеве

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
визит партнеры союзники Энтони Блинкен
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 