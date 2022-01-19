Блинкен прилетел в Киев: фото

Сегодня, 19 января, в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото опубликовала в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер.

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Борт американского госсекретаря приземлился утром в аэропорту Борисполь.

18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.

Как пишет Reuters, Блинкен отправился в поездку после опасений, высказанных Украиной и ее западными союзниками, из-за сосредоточения российских войск вдоль украинской границы.

Глава Госдепа накануне поездки подчеркнул, что "США хотят мира, а не конфликта".

Блинкен говорил, что "во власти президента России Владимира Путина предпринять шаги для деэскалации этого кризиса". Россия и США, считает топ-чиновник, могут поддерживать "не основанные на враждебности" отношения.

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Яна Катасонова

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