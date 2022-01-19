Блинкен прилетел в Киев: фото
Сегодня, 19 января, в Украину с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото опубликовала в Twitter журналистка CNN Дженнифер Ханслер.
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Борт американского госсекретаря приземлился утром в аэропорту Борисполь.
18 января в пресс-службе МИД сообщали LIGA.net, что Блинкен приедет по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Цель – продолжить координацию по сдерживанию агрессии России.
Как пишет Reuters, Блинкен отправился в поездку после опасений, высказанных Украиной и ее западными союзниками, из-за сосредоточения российских войск вдоль украинской границы.
Глава Госдепа накануне поездки подчеркнул, что "США хотят мира, а не конфликта".
Блинкен говорил, что "во власти президента России Владимира Путина предпринять шаги для деэскалации этого кризиса". Россия и США, считает топ-чиновник, могут поддерживать "не основанные на враждебности" отношения.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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