Блинкен заявил, что перемирие невозможно. Говорит, что Россия еще не готова к переговорам
Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил перемирие между РФ и Украиной на сегодняшний день. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, цитирует его канал ARD.
По его словам, для некоторых стран идея о немедленном прекращении огня может быть заманчивой, однако на практике это будет означать легализацию оккупации украинских территорий.
"Это не будет справедливым и прочным миром. Россия может перегруппировать свои войска и через определенное время снова атаковать", — сказал Блинкен.
Дипломат подчеркнул, что РФ должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам.
"Целью должен быть справедливый и прочный мир", — резюмировал он.
- 17 февраля Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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