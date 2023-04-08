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Блинкен заявил, что перемирие невозможно. Говорит, что Россия еще не готова к переговорам

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 07:44
Блинкен заявил, что перемирие невозможно. Говорит, что Россия еще не готова к переговорам - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен исключил перемирие между РФ и Украиной на сегодняшний день. Об этом он сообщил в интервью медиагруппе Funke, цитирует его канал ARD.

По его словам, для некоторых стран идея о немедленном прекращении огня может быть заманчивой, однако на практике это будет означать легализацию оккупации украинских территорий. 

"Это не будет справедливым и прочным миром. Россия может перегруппировать свои войска и через определенное время снова атаковать", — сказал Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что РФ должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам. 

"Целью должен быть справедливый и прочный мир", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко
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Россия война переговоры госдеп Энтони Блинкен
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