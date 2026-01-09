Ближневосточная страна создает комиссию, чтобы не допустить молодежь на войну против Украины

Временно поверенный в делах Ирака Тарек Казем (второй слева) и секретарь Коордштаба Дмитрий Усов (Фото: "Хочу жить")

Правительство Ирака создает специальную комиссию для расследования и прекращения вербовки молодежи страны для участия в войне России против Украины. Об этом сообщил украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен.

Временно поверенный в делах Ирака в Украине Тарек Казем встретился с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрием Усовым.

Дипломат отметил, что Багдад обеспокоен привлечением молодых иракцев в армию РФ. Создание комиссии, которая будет действовать в координации с Верховным судебным советом страны, призвано решить эту проблему.

"Иракская сторона также отметила, что, согласно уголовному кодексу страны, за наемничество предусмотрена строгая ответственность вплоть до пожизненного заключения. Также иракские дипломаты подтвердили твердую позицию государства относительно нейтралитета и невмешательства во внутренние дела любой другой страны, согласно конституции Республики Ирак", – отмечают в сообщении.

Украинское Министерство иностранных дел регулярно призывает граждан третьих стран любым способом избегать попадания в войска оккупантов, а в случае отправки на передовую – обращаться в "Хочу жить".