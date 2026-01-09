Ближневосточная страна создает комиссию, чтобы не допустить молодежь на войну против Украины
Правительство Ирака создает специальную комиссию для расследования и прекращения вербовки молодежи страны для участия в войне России против Украины. Об этом сообщил украинский государственный проект "Хочу жить", созданный для добровольной сдачи военных РФ в плен.
Временно поверенный в делах Ирака в Украине Тарек Казем встретился с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрием Усовым.
Дипломат отметил, что Багдад обеспокоен привлечением молодых иракцев в армию РФ. Создание комиссии, которая будет действовать в координации с Верховным судебным советом страны, призвано решить эту проблему.
"Иракская сторона также отметила, что, согласно уголовному кодексу страны, за наемничество предусмотрена строгая ответственность вплоть до пожизненного заключения. Также иракские дипломаты подтвердили твердую позицию государства относительно нейтралитета и невмешательства во внутренние дела любой другой страны, согласно конституции Республики Ирак", – отмечают в сообщении.
Украинское Министерство иностранных дел регулярно призывает граждан третьих стран любым способом избегать попадания в войска оккупантов, а в случае отправки на передовую – обращаться в "Хочу жить".
- В сентябре 2025 года в Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того, как он завербовал сограждан на войну против Украины.
- В январе 2026-го глава МИД Сибига пригласил в Украину своего коллегу из Ганы после того, как защитники взяли в плен гражданина этой африканской страны, воевавшего на стороне РФ.
Комментарии (0)