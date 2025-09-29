AP: Иракца приговорили к пожизненному, потому что он вербовал местных в армию РФ
В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того как он завербовал иракцев для войны на стороне России против Украины. Об этом сообщили Associated Press представители суда.
Уголовный суд Наджафа заявил, что осужденный мужчина "формировал группы и отправлял их воевать в иностранные государства в обмен на финансовую компенсацию". Приговор вынесли на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.
Неназванные иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности заявили, что Рисана Фалаха Камеля, осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.
- В последние годы оккупанты привлекают наемников из других стран Африки и Азии. В 2024 году украинский Центр нацсопротивления опубликовал схему, как захватчики вербуют иностранных студентов для войны против Украины.
- В июне 2025 года издание The Telegraph писало о том, что Россия завербовала на войну африканца. Ему пообещали работу на фабрике шампуня в Москве.
- В сентябре этого же года в Кении разоблачили сеть торговли, которая отправляла людей воевать за Россию против Украины.
