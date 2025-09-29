AP: Иракца приговорили к пожизненному, потому что он вербовал местных в армию РФ

Иракца осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России

Местные иракцы (Иллюстративное фото: Flickr)

В Ираке мужчину приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми, после того как он завербовал иракцев для войны на стороне России против Украины. Об этом сообщили Associated Press представители суда.

Уголовный суд Наджафа заявил, что осужденный мужчина "формировал группы и отправлял их воевать в иностранные государства в обмен на финансовую компенсацию". Приговор вынесли на основании закона Ирака о борьбе с торговлей людьми.

Неназванные иракский судебный чиновник и высокопоставленный чиновник службы безопасности заявили, что Рисана Фалаха Камеля, осудили за то, что он вербовал боевиков и отправлял их воевать на стороне России.