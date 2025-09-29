AP: Іракця засудили до довічного увʼязнення, бо він вербував місцевих в армію РФ
В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того як він завербував іракців для війни на боці Росії проти України. Про це повідомили Associated Press представники суду.
Кримінальний суд Наджафа заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.
Неназвані іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії.
- Упродовж останніх років окупанти залучають найманців з інших країн Африки та Азії. У 2024 році український Центр нацспротиву опублікував схему, як загарбники вербують іноземних студентів для війни проти України.
- У червні 2025 року видання The Telegraph писало про те, що Росія завербувала на війну африканця. Йому пообіцяли роботу на фабриці шампуню в Москві.
- У вересня цього ж року у Кенії викрили мережу торгівлі, яка відправляла людей воювати за Росію проти України.
