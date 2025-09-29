AP: Іракця засудили до довічного увʼязнення, бо він вербував місцевих в армію РФ

Іракця засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії

Місцеві іракці (Ілюстративне фото: Flickr)

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того як він завербував іракців для війни на боці Росії проти України. Про це повідомили Associated Press представники суду.

Кримінальний суд Наджафа заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Неназвані іракський судовий чиновник та високопоставлений чиновник служби безпеки заявили, що Рісана Фалаха Камеля засудили за те, що він вербував бойовиків та відправляв їх воювати на боці Росії.