Обіцяли роботу в Москві. У Кенії знайшли 22 людей, яких хотіли відправити на війну на боці РФ

У Кенії викрили мережу, яка відправляла людей воювати за Росію проти України

Російський солдат (Фото: пропагандистські медіа)

У Кенії знайшли 22 осіб після викриття поліцією мережі торгівлі людьми, що обіцяла кенійцям роботу в Росії, але насправді їх планували відправити воювати проти України. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію.

Мережу викрили після рейду у житловому будинку на околиці кенійської столиці Найробі, де правоохоронці вилучили матеріали для вербування, проїзні документи та листи із пропозиціями про роботу.

У квартирі в районі річки Аті перебували 22 кенійці, які "очікували на оформлення до Росії".

Поліція затримала одного підозрюваного, який, за версією слідства, координував поїздки жертв у вересні та жовтні. Суд дозволив утримувати його під вартою 10 днів для завершення розслідування.

За словами детективів, жертви зізналися, що підписали контракти із неназваною закордонною агенцією із працевлаштування, зобов’язавшись сплатити до $18 000 за візи, проїзд, проживання та інші логістичні витрати. Деякі жертви також додали, що вже сплатили аванс у розмірі $1500.

Високопоставлений чиновник МЗС Кенії заявив, що уряд країни перевіряє повідомлення про кількох громадян, яких, нібито, вивезли до Росії і які зараз перебувають в полоні в Україні.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко повідомив ВВС, що громадяни Сомалі, Сьєрра-Леоне, Того, Куби та Шрі-Ланки, серед інших, наразі утримуються в українських таборах для військовополонених.

Він додав, що "більшість африканських держав виявляють мало інтересу до повернення таких громадян і не бажають брати їх назад".

LIGA.net звернулась за коментарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. На момент публікації новини відповідь ще не була отримана.