Обещали работу в Москве. В Кении нашли 22 человек, которых хотели отправить на войну за РФ

В Кении разоблачили сеть, которая отправляла людей воевать за Россию против Украины

Российский солдат (Фото: пропагандистские медиа)

В Кении нашли 22 человека после разоблачения полицией сети торговли людьми, которая обещала кенийцам работу в России, но на самом деле их планировали отправить воевать в Украину. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию.

Сеть разоблачили после рейда в жилом доме на окраине кенийской столицы Найроби, где правоохранители изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями о работе.

В квартире в районе реки Ати находились 22 кенийца, которые "ожидали оформления в Россию".

Полиция задержала одного подозреваемого, который, по версии следствия, координировал поездки жертв в сентябре и октябре. Суд разрешил содержать его под стражей 10 дней для завершения расследования.

По словам детективов, жертвы признались, что подписали контракты с неназванным зарубежным агентством по трудоустройству, обязавшись оплатить до $18000 за визы, проезд, проживание и другие логистические расходы. Некоторые жертвы также добавили, что уже оплатили аванс в размере $1500.

Высокопоставленный чиновник МИД Кении заявил, что правительство страны проверяет сообщения о нескольких гражданах, которых, якобы, вывезли в Россию и которые сейчас находятся в плену в Украине.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко сообщил ВВС, что граждане Сомали, Сьерра-Леоне, Того, Кубы и Шри-Ланки, среди прочих, сейчас содержатся в украинских лагерях для военнопленных.

Он добавил, что "большинство африканских государств проявляют мало интереса к возвращению таких граждан и не желают принимать их обратно".

LIGA.net обратилась за комментарием в Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. На момент публикации новости ответ еще не был получен.