В Украину пригласили министра африканской страны, чей гражданин воевал за Россию и попал в плен

Киев принял к сведению обеспокоенность и просьбу Ганы вернуть ее гражданина, которого захватили в зоне боевых действий

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил в Украину своего коллегу из Ганы Сэма Окудзето Аблакву после того, как защитники взяли в плен гражданина этой африканской страны, воевавшего на стороне РФ.

По словам украинского чиновника, Киев принял к сведению беспокойство и просьбу Ганы о возвращении ее гражданина, который был захвачен в зоне боевых действий как российский наемник.

Сибига также повторил своему коллеге приглашение посетить Украину в феврале 2026-го.

"Ганийским дипломатам будет предоставлен доступ к военнопленным по их просьбе, в соответствии с международным гуманитарным правом, и мы готовы обсудить этот вопрос по существу. Мы надеемся на сотрудничество с ганийской стороной в духе дружбы и взаимного уважения", – отметил чиновник.

Ранее, 3 января, руководитель МИД Ганы сообщил, что его страна начала переговоры с Киевом, чтобы освободить своего гражданина из плена.

"Имеющиеся доказательства свидетельствуют, что гражданин Ганы прибыл в Москву (Россия) 7 июля 2024 года, где, согласно документам, он подписал контракт на вступление во 2-ю штурмовую роту 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Впоследствии он участвовал в боевых действиях на Запорожском направлении", – рассказал чиновник.

По его словам, об аресте ганца сообщила украинская сторона. Чиновник отметил, что встречался с временно поверенным Украины Иваном Лукачуком и обратился с просьбой о возвращении этого лица в Гану.

Среди прочего, страна выступила против того, чтобы ее гражданина включили в списки на обмен военнопленными, поскольку, по ее мнению, "это может сделать его еще более уязвимым".