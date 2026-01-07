До України запросили міністра африканської країни, чий громадянин воював за Росію й потрапив у полон

Київ узяв до відома занепокоєння та прохання Гани повернути її громадянина, якого захопили у зоні бойових дій

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив до України свого колегу з Гани Сема Окудзето Аблакву після того, як захисники взяли у полон громадянина цієї африканської країни, що воював на боці РФ.

За словами українського чиновника, Київ узяв до відома занепокоєння та прохання Гани про повернення її громадянина, що був захоплений у зоні бойових дій як російський найманець.

Сибіга також повторив своєму колезі запрошення відвідати Україну у лютому 2026-го.

"Ганійським дипломатам буде надано доступ до військовополонених на їх прохання, відповідно до міжнародного гуманітарного права, і ми готові обговорити це питання по суті. Ми сподіваємося на співпрацю з ганійською стороною в дусі дружби та взаємної поваги", – зазначив посадовець.

Раніше, 3 січня, керівник МЗС Гани повідомив, що його країна розпочала переговори з Києвом, щоб звільнити свого громадянина з полону.

"Наявні докази свідчать, що громадянин Гани прибув до Москви (Росія) 7 липня 2024 року, де, згідно з документами, він підписав контракт на вступ до 2-ї штурмової роти 71-го мотострілецького полку 42-ї мотострілецької дивізії. Згодом він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку", – розповів чиновник.

За його словами, про арешт ганця повідомила українська сторона. Посадовець зазначив, що мав зустріч із тимчасово повіреним України Іваном Лукачуком і звернувся з проханням щодо повернення цієї особи до Гани.

З-поміж іншого, країна виступила проти того, щоб її громадянина включили у списки на обмін військовополоненими, оскільки, на її думку, "це може зробити його ще більш вразливим".