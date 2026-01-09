Близькосхідна країна створює комісію, щоб не допустити молодь на війну проти України
Уряд Іраку створює спеціальну комісію для розслідування та припинення вербування молоді країни для участі у війні Росії проти України. Про це повідомив український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон.
Тимчасово повірений у справах Іраку в Україні Тарек Казем зустрівся із секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитром Усовим.
Дипломат зауважив, що Багдад занепокоєний залученням молодих іракців до армії РФ. Створення комісії, що діятиме у координації з Верховною судовою радою країни, покликане розв'язати цю проблему.
"Іракська сторона також зазначила, що, згідно з кримінальним кодексом країни, за найманство передбачена сувора відповідальність аж до довічного ув'язнення. Також іракські дипломати підтвердили тверду позицію держави щодо нейтралітету і невтручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни, згідно з конституцією Республіки Ірак", – зауважують у повідомленні.
Українське Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн у будь-який спосіб уникати потрапляння до війська окупантів, а у випадку відправлення на передову – звертатися до "Хочу жить".
- У вересні 2025 року в Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того, як він завербував співгромадян на війну проти України.
- У січні 2026-го глава МЗС Сибіга запросив до України свого колегу з Гани після того, як захисники взяли у полон громадянина цієї африканської країни, що воював на боці РФ.
