Близькосхідна країна створює комісію, щоб не допустити молодь на війну проти України

Тимчасово повірений у справах Іраку Тарек Казем (другий ліворуч) та секретар Коордштабу Дмитро Усов (Фото: "Хочу жить")

Уряд Іраку створює спеціальну комісію для розслідування та припинення вербування молоді країни для участі у війні Росії проти України. Про це повідомив український державний проєкт "Хочу жить", створений для добровільної здачі військових РФ у полон.

Тимчасово повірений у справах Іраку в Україні Тарек Казем зустрівся із секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитром Усовим.

Читайте також Світ у 2026 році: лідери думок Project Syndicate про політичні та економічні виклики

Дипломат зауважив, що Багдад занепокоєний залученням молодих іракців до армії РФ. Створення комісії, що діятиме у координації з Верховною судовою радою країни, покликане розв'язати цю проблему.

"Іракська сторона також зазначила, що, згідно з кримінальним кодексом країни, за найманство передбачена сувора відповідальність аж до довічного ув'язнення. Також іракські дипломати підтвердили тверду позицію держави щодо нейтралітету і невтручання у внутрішні справи будь-якої іншої країни, згідно з конституцією Республіки Ірак", – зауважують у повідомленні.

Українське Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн у будь-який спосіб уникати потрапляння до війська окупантів, а у випадку відправлення на передову – звертатися до "Хочу жить".