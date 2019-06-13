Блокада Донбасса. Климкин дал разъяснения

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Временно оккупированному Донбассу нужен международный аудит. Об этом в интервью ТСН.ua заявил глава МИД Павел Климкин, комментируя заявления после последнего заседания ТКГ относительно экономической блокады Донбасса.

"Вокруг этого минского заседания, заседания на минской площадке (поскольку это не формат, это площадка и это важно понимать) существует очень много мифологии в отношении блокады, кто предлагал блокаду, кто предлагал стрелять в ответ. Я разговаривал об этом с господином Кучмой, сейчас этой мифологии вроде бы нет, но я считаю это только будоражит общество, вызывает дискуссии и в столь эмоционально заряженном обществе", - отметил Климкин.

По его словам, относительно блокады нужна реальная безопасность.

"Но насчет блокады – это реальная безопасность, эффективная и контролируемая. А второе – вы же помните, что произошло с тем, что у нас украли все эти предприятия, все компании, что там происходит. Поэтому нам нужна, я давно говорю, международная администрация, нам нужен международный аудит, что они там сделали, сожгли на металлолом, что-то разбили вдребезги. Посмотреть, что с нашими активами, это наши активы, потом после международного аудита, их нужно перерегистрировать", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что эти предприятия должны стать снова украинскими налогоплательщиками и работать в украинском правовом поле.

"Должны быть практические условия, для того, чтобы у нас был доступ и только после того – безопасность и правовые экономические условия. Мы не можем вернуть только с экономической точки зрения, что происходило в 2013 году. Это только после того можно говорить о какой-то логике, а там сейчас Россия все контролирует", - отметил глава МИД.

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Отвечая на вопрос, кто должен присоединиться к этому международному аудиту, Климкин сказал: "Конечно, мы вместе с нашими международными партнерами, мы можем об этом договориться. Они будут более чем рады помочь, я вас уверяю".

Министр иностранных дел подчеркнул, что нужно, чтобы международная администрация, зашла в ОРДЛО с полицейским или миротворческим компонентом, поскольку кто-то должен готовить оккупированные территории к предстоящим выборам.

6 июня представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономической блокады временно оккупированной территории Донбасса не существует.