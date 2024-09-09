Bloomberg: ЕС может перестать финансировать Словакию из-за "отступления от демократии"

Вернувшись к власти в 2023, премьер Фицо изменил уголовный кодекс и закрыл спецпрокуратуру, расследовавшую коррупцию его соратников

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Евросоюз готовит предложение осудить Словакию за "отступление от демократических норм", что может привести к приостановке финансовой поддержки страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Еврокомиссия уже подготовила решение о запуске процедуры приостановки финансирования Братиславы из-за решения премьера Роберта Фицо ликвидировать специальную прокуратуру, ведущую расследование некоторых коррупционных дел, связанных со средствами ЕС.

Процесс находится на начальной стадии и нуждается в одобрении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Около 80% инвестиций в Словакии финансируются из фондов ЕС, поэтому любые проблемы с этими деньгами могут серьезно ударить по уже имеющей финансовые трудности стране.

Еврокомиссия может заморозить финансирование, если сочтет, что средства используются неправильно. Также ЕС рассматривает возможность требовать возвращения части или всех грантов на борьбу с COVID-19, предоставленных по условию создания специальной прокуратуры.

После возвращения к власти в 2023 году Фицо решил изменить уголовный кодекс и закрыть специальную прокуратуру, расследовавшую резонансные дела о коррупции, включая те, что касались его близких соратников.

Фицо известен своими антиукраинскими заявлениями. Например, в начале 2024 года он заявил, что жизнь в Киеве "совершенно нормальная" и там "нет войны". Это заявление прозвучало через несколько часов после того, как российская армия осуществила комбинированный массированный ракетный обстрел.

Бывшая президент Словакии Зузана Чапутова критиковала правительство Фицо, сравнивая его с правительством венгерского премьера Виктора Орбана.

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