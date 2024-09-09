Bloomberg: ЄС може припинити фінансувати Словаччину через "відступ від демократії"

Повернувшись до влади у 2023, прем'єр Фіцо змінив кримінальний кодекс і закрив спецпрокуратуру, що розслідувала корупцію його соратників

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Євросоюз готує пропозицію засудити Словаччину за "відступ від демократичних норм", що може призвести до призупинення фінансової підтримки країни. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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Єврокомісія вже підготувала рішення про запуск процедури призупинення фінансування Братислави через рішення прем'єра Роберта Фіцо ліквідувати спеціальну прокуратуру, яка вела розслідування деяких корупційних справ, пов'язаних із коштами ЄС.

Процес перебуває на початковій стадії й потребує схвалення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Близько 80% інвестицій у Словаччині фінансуються з фондів ЄС, тому будь-які проблеми з цими грошима можуть серйозно вдарити по країні, яка вже має фінансові труднощі.

Єврокомісія може заморозити фінансування, якщо вважатиме, що кошти використовуються неправильно. Також ЄС розглядає можливість вимагати повернення частини або всіх грантів на боротьбу з COVID-19, що були надані за умови створення спеціальної прокуратури.

Після повернення до влади у 2023 році Фіцо вирішив змінити кримінальний кодекс і закрити спеціальну прокуратуру, яка розслідувала резонансні справи про корупцію, включно з тими, що стосувалися його близьких соратників.

Фіцо відомий своїми антиукраїнськими заявами. Наприклад, на початку 2024 року він заявив, що життя в Києві "цілком нормальне" і там "немає війни". Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як російська армія здійснила комбінований масований ракетний обстріл.

Колишня президентка Словаччини Зузана Чапутова критикувала уряд Фіцо, порівнюючи його з урядом угорського прем'єра Віктора Орбана.

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