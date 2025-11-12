Bloomberg: Украина становится основным производителем дронов в мире

Страна производит до 4 млн БпЛА в год. Украинские компании расширяют свое присутствие на европейском рынке

Дрон (Фото: Министерство обороны)

Украина сейчас производит до 4 миллионов беспилотников в год — от простых FPV-дронов до дальнобойных комплексов. По данным Bloomberg, это превращает страну в одного из мировых лидеров по производству дронов. Для сравнения, США ежегодно производят около 100 000 военных беспилотников.

Рост производства стал возможен благодаря двум факторам: необходимости быстро реагировать на российскую агрессию и спросу со стороны стран НАТО.

Читайте также Украинская компания тестирует дроны для доставки органов. Сколько это стоит и каковы перспективы

Украинские компании уже не только обеспечивают дронами армию страны, но и выходят на европейский рынок. Они открывают заводы в Европе, объединяются с партнерами в ЕС и привлекают иностранные инвестиции. Благодаря опыту, накопленному во время войны, украинские инженеры быстро совершенствуют беспилотники и создают новые модели буквально за несколько месяцев.

Среди самых известных примеров — компания Skyeton, которая открыла завод в Словакии и привлекла более €10 млн инвестиций. Raybird выпускает разведывательные дроны, способные летать более суток, а FlyWell готовит совместное производство с финской Summa Defence.

Развитию украинского рынка дронов способствуют несколько ключевых факторов, в том числе массовость и их низкая стоимость. Европейские производители выпускают более дорогое оружие в гораздо меньших количествах.