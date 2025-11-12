Bloomberg: Україна стає основним виробником дронів у світі

Країна виробляє до 4 млн БпЛА на рік. Українські компанії розширюють свою присутність на європейському ринку

Україна зараз випускає до 4 млн безпілотників щороку — від простих FPV-дронів до далекобійних комплексів. За даними Bloomberg, це перетворює країну на одну з провідних у світі з виробництва дронів. Для порівняння, США щороку виробляють близько 100 000 військових безпілотників.

Зростання виробництва стало можливим завдяки двом чинникам: потребі швидко реагувати на російську агресію та попиту з боку країн НАТО.

Українські компанії вже не лише забезпечують дронами армію країни, а й виходять на європейський ринок. Вони відкривають заводи в Європі, об'єднуються з партнерами в ЄС і залучають іноземні інвестиції. Завдяки досвіду війни українські інженери швидко вдосконалюють безпілотники й створюють нові моделі буквально за кілька місяців.

Серед найвідоміших прикладів — компанія Skyeton, яка відкрила завод у Словаччині та залучила понад €10 млн інвестицій. Raybird випускає розвідувальні дрони, що можуть літати понад добу, а FlyWell готує спільне виробництво з фінською Summa Defence.

Розвитку українського ринку дронів допомагають кілька ключових факторів, серед них – масовість та їх низька вартість. Європейські виробники випускають дорожчу зброю в набагато менших кількостях.