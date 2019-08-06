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Боевики грубо нарушили перемирие в Донбассе - СНБО

Боевики грубо нарушили перемирие в Донбассе - СНБО - Фото
Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)
06.08.2019, 14:05

Секретарь СНБО заявил, что такие действия "не останутся без внимания"

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал сегодняшний обстрел возле Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских бойцов, грубым нарушением перемирия, которое "не останется без внимания". Об этом Данилюк написал в Facebook.

По его информации, погибшие - бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В это время боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - заявил Данилюк.

Сегодня, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 

В Минобороны сообщили, что российско-оккупационные войска в Донбассе оборудуют новые огневые позиции артиллерии и активизируют подготовку своих артиллерийских подразделений.

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Донбасс Александр Данилюк перемирие снбо
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