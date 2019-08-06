Боевики грубо нарушили перемирие в Донбассе - СНБО

Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал сегодняшний обстрел возле Павлополя, в результате которого погибли четверо украинских бойцов, грубым нарушением перемирия, которое "не останется без внимания". Об этом Данилюк написал в Facebook.

По его информации, погибшие - бойцы 36-й бригады морской пехоты, которые занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В это время боевики коварно открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета.

"Это грубое нарушение договоренностей о перемирии не останется без внимания", - заявил Данилюк.

Сегодня, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью.

В Минобороны сообщили, что российско-оккупационные войска в Донбассе оборудуют новые огневые позиции артиллерии и активизируют подготовку своих артиллерийских подразделений.