Боевики на Донбассе не пропустили ОБСЕ. В миссии отреагировали – "препятствуют работе"

Вооруженный боевик не пропустил наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, в миссии заявили о препятствовании ее работе. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ.

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В ОБСЕ пишут, что инцидент произошел 26 декабря возле временно оккупированной Горловки Донецкой области. По данным наблюдателей, вооруженный боевик не пропустил наблюдателей на подконтрольную украинскому правительству территорию, мотивировав "отсутствием предварительного уведомления".

Уточняется, что патруль ехал из неподконтрольных украинской власти районов Луганской области. О намерении пересечь линию соприкосновения ОБСЕ заранее предупреждала боевиков из "вежливости в связи с COVID-19".

В миссии заявили, что такие задержки не только ограничивают свободу передвижения ОБСЕ, но и мешают материально-техническому обеспечению.

В ОБСЕ констатировали – они не впервые сталкиваются с тем, что боевики не дают свободно пересечь линию соприкосновения, об этом было указано в предыдущих отчетах.

В октябре 2021-го боевики заблокировали их делегатов в отеле в Горловке. Делегация Украины в ТКГ заявила, что оккупанты перешли к захвату заложников и удерживают членов миссии ОБСЕ, а в действиях оккупантов есть признаки международного терроризма. МИД заявил, что Россия пытается раздуть конфликт и сорвать договоренности.

19 октября в ОБСЕ сообщили, что замок на отеле снят, а боевиков возле него нет. Миссия возобновила патрулирование из Горловки.

В ОБСЕ осудили блокирование их наблюдателей во временно оккупированной Горловке.

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Яна Катасонова

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