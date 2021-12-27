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Боевики на Донбассе не пропустили ОБСЕ. В миссии отреагировали – "препятствуют работе"

Цей матеріал також доступний українською
27.12.2021, 10:29
Боевики на Донбассе не пропустили ОБСЕ. В миссии отреагировали –
Наблюдатели СММ ОБСЕ (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Вооруженный боевик не пропустил наблюдателей ОБСЕ на Донбассе, в миссии заявили о препятствовании ее работе. Об этом сказано в отчете СММ ОБСЕ.

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В ОБСЕ пишут, что инцидент произошел 26 декабря возле временно оккупированной Горловки Донецкой области. По данным наблюдателей, вооруженный боевик не пропустил наблюдателей на подконтрольную украинскому правительству территорию, мотивировав "отсутствием предварительного уведомления".

Уточняется, что патруль ехал из неподконтрольных украинской власти районов Луганской области. О намерении пересечь линию соприкосновения ОБСЕ заранее предупреждала боевиков из "вежливости в связи с COVID-19".

В миссии заявили, что такие задержки не только ограничивают свободу передвижения ОБСЕ, но и мешают материально-техническому обеспечению.

В ОБСЕ констатировали – они не впервые сталкиваются с тем, что боевики не дают свободно пересечь линию соприкосновения, об этом было указано в предыдущих отчетах.

Читайте также: Политически Украина переигрывает Россию в ОБСЕ – дипломат

Яна Катасонова
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