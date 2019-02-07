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07.02.2019, 14:00

Боевики передали Украине более трех десятков заключенных: фото

Боевики передали Украине более трех десятков заключенных: фото - Фото
Фото: Facebook Людмилы Денисовой

Боевики передали Украине 33 заключенных из Луганской области, сообщила омбудсмен

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Боевики передали Украине 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находившихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. В декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания", - напомнила она.





Фото: Facebook Денисовой
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В середине декабря также в Счастье на свободную территорию Украины были переданы 42 осужденных, которые содержались в тюрьмах временно оккупированной части Луганской области. Потом - еще 13 заключенных из временно оккупированной части Донецкой области.

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Теги: Людмила Денисова, война, Донбасс, заключенные, обмен
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