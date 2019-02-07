Боевики передали Украине более трех десятков заключенных: фото

Фото: Facebook Людмилы Денисовой

Боевики передали Украине 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной территории. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находившихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории. В декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже освобождены в связи с отбытием назначенного срока наказания", - напомнила она.



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Фото: Facebook Денисовой

В середине декабря также в Счастье на свободную территорию Украины были переданы 42 осужденных, которые содержались в тюрьмах временно оккупированной части Луганской области. Потом - еще 13 заключенных из временно оккупированной части Донецкой области.