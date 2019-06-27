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27.06.2019, 08:49

Богдан хочет поменяться должностями с Шефиром

Богдан хочет поменяться должностями с Шефиром - Фото
Андрей Богдан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

По словам главы Офиса президента, Сергей Шефир раньше отказывался от такой идеи, "а в последний раз согласился"

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан не против рокировки должностями с первым помощником главы государства - вторым наиболее близким соратником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром. Об этом он рассказал в эфире канала 1+1.

"Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил - нет, но последний раз согласился. Возможно, мы поменяемся. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план", - сообщил Богдан.

Богдан - бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, был чиновником при Викторе Януковиче. Сергей Шефир - соучредитель Студии Квартал 95.

Глава ОП утверждает, что не переживает по поводу возможного смещения с должности из-за закона о люстрации, так как нынешняя его должность якобы не подпадает под его действие. При этом Богдан говорит, что если докажут обратное, он может "уволиться в любой момент". По его мнению, АП - не орган госвласти, потому он не подпадает под люстрацию.

20 июня глава государства заявил о намерениях реорганизовать Администрацию президента в Офис президента и сократить штат, а уже 25-го утвердил это предложение и назначил руководителем ОП главу АП Андрея Богдана.

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Теги: Владимир Зеленский, андрей богдан, Сергей Шефир, офис президента
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