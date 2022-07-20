Бои на Донбассе. Россия пытается захватить Углегорскую ТЭС и наступать на Бахмут — карта
Российские оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС.
Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Кодема.
Также россияне нанесли авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Боевые действия продолжаются в направлении Берестового, Вершины и Новолуганского.
На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.
- Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях, основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.
- Из Донецкой области необходимо эвакуировать 350 000 гражданских, чтобы военные могли сосредоточиться на обороне региона от наступления россиян, так как там будет "решаться судьба Украины".
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