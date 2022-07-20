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Бои на Донбассе. Россия пытается захватить Углегорскую ТЭС и наступать на Бахмут — карта

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 07:17
Бои на Донбассе. Россия пытается захватить Углегорскую ТЭС и наступать на Бахмут — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты пытаются захватить Углегорскую ТЭС и создать условия для наступления на Бахмут. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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На Бахмутском направлении оккупанты ведут боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС. 

Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Кодема.

Также россияне нанесли авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому. Боевые действия продолжаются в направлении Берестового, Вершины и Новолуганского. 

На Донецком направлении агрессор обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Краматорск, Северск, Серебрянка, Григорьевка, Верхнекаменское, Спорное, Ивано-Дарьевка.

Нанес авиаудар неподалеку от Верхнекаменского. Ведет штурмовые действия в направлении Ивано-Дарьевки, боевые действия продолжаются.
Фронт в районе Бахмута и Северска (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Бахмут станет следующей целью россиян, если они захватят Северск — британская разведка 

Дмитрий Гриниченко
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Донецкая область война генштаб
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