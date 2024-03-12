Бои в РФ. Легион Свобода России: Держим уже наши позиции и двигаемся дальше – фото

Иллюстративное фото с 2023 года: EPA

Легион Свобода России, сформированный из россиян и сражающийся на стороне Украины, сообщил об удержании новых позиций и продвижении дальше на территории РФ.

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Сегодня ЛСР вместе с Российским добровольческим корпусом и Сибирским батальоном начали операцию в приграничье страны-агрессора.

"День подошёл к концу. На ночь путинским войскам — приготовиться. Призываем наших сограждан, живущих в приграничной зоне, не терять бдительность и по возможности не покидать укрытий. Желаем вам спокойной ночи, берегите себя! А мы держим уже наши позиции и продвигаемся дальше", – говорится в сообщении.

Также в соединении показали фото, возможно, с новых позиций:

Фото: Telegram ЛСР

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В комментарии Украинской правде доброволец Легиона Алексей Барановский заявил, что все группы ЛСР по-прежнему находятся на территории Курской и Белгородской областей РФ.

Он анонсировал "жаркую ночь" для россиян и отметил, что развязка их похода "еще далеко", как минимум – к так называемым президентским выборам в РФ. Они должны пройти 15-17 марта.

По словам Барановского, ЛСР уничтожили несколько единиц бронетехники российских войск, а также он сообщил о причастности Легиона к ударам дронами по Белгороду.

Представитель военной разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода отмечал, что российские формирования, в том числе ЛСР, действуют на территории РФ автономно и независимо, выполняя свои общественно-политические задачи.

Сегодня утром ЛСР и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

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