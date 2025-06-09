Силы обороны поразили самолеты россиян на авиабазе Саваслейка
Силы обороны нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области России. Поражены две единицы авиационной техники врага, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по российскому аэродрому.
По предварительной информации, поражены два самолета – вероятно, МиГ-31 и Су-30/34. Однако результаты боевой работы еще уточняются.
В Генштабе отметили, что враг использует этот аэродром для ударов по территории Украины. С него регулярно взлетают, в частности, истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".
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