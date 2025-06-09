Силы обороны поразили самолеты россиян на авиабазе Саваслейка

Предварительно речь идет о самолетах МиГ-31 и Су-30/34

Airbase_Savasleyka

Силы обороны нанесли удар по аэродрому Саваслейка в Нижегородской области России. Поражены две единицы авиационной техники врага, сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 9 июня подразделения Сил специальных операций вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по российскому аэродрому.

По предварительной информации, поражены два самолета – вероятно, МиГ-31 и Су-30/34. Однако результаты боевой работы еще уточняются.

В Генштабе отметили, что враг использует этот аэродром для ударов по территории Украины. С него регулярно взлетают, в частности, истребители МиГ-31К, являющиеся носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".