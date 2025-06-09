Сили оборони уразили літаки росіян на авіабазі Саваслейка

Попередньо, йдеться про літаки МіГ-31 та Су-30/34

Airbase_Savasleyka

Сили оборони завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області Росії. Уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога, повідомив Генштаб Збройних Сил України.

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій разом з іншими частинами Сил оборони завдали удару по російському аеродрому.

За попередньою інформацією, уражено два літаки – ймовірно, МіГ-31 і Су-30/34. Однак результати бойової роботи ще уточнюються.

У Генштабі зазначили, що ворог використовує цей аеродром для ударів по території України. З нього регулярно злітають, зокрема, винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".