Более 3000 вооружения и десятки тысяч солдат: Минобороны назвало потери РФ за ноябрь

В течение ноября 2023 года украинские военные ликвидировали 28 550 российских оккупантов

ВСУ (Фото: Facebook, Генеральный штаб)

Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк сообщил, что в течение ноября 2023 года украинские военные ликвидировали 28 550 российских оккупантов.

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По его словам, ВСУ за месяц также уничтожили 3090 единиц вооружения и военной техники армии РФ, а именно:

→ 341 танк;

→ 538 боевых бронированных машин;

→ 681 артиллерийская система;

→ 66 РСЗО;

→ 39 установок ПВО;

→ два корабля;

→ 775 единиц автотехники;

→ 118 единиц спецтехники.

Также он добавил, что украинские военные сбили два самолета, 508 беспилотников и 20 ракет.

Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.

По состоянию на утро 1 декабря Силы обороны ликвидировали 1280 российских оккупантов, уничтожили 13 танков и 83 единицы техники захватчиков в сутки.

В Кропивницком в ночь на 1 декабря раздавались взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами.

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