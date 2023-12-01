Более 3000 вооружения и десятки тысяч солдат: Минобороны назвало потери РФ за ноябрь
Первый заместитель министра обороны Александр Павлюк сообщил, что в течение ноября 2023 года украинские военные ликвидировали 28 550 российских оккупантов.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
По его словам, ВСУ за месяц также уничтожили 3090 единиц вооружения и военной техники армии РФ, а именно:
→ 341 танк;
→ 538 боевых бронированных машин;
→ 681 артиллерийская система;
→ 66 РСЗО;
→ 39 установок ПВО;
→ два корабля;
→ 775 единиц автотехники;
→ 118 единиц спецтехники.
Также он добавил, что украинские военные сбили два самолета, 508 беспилотников и 20 ракет.
- Воздушные силы сообщили, что захватчики атаковали Украину рекордным количеством дронов-камикадзе Shahed. Силы обороны уничтожили 74 из 75 беспилотников и одну управляемую авиаракету Х-59.
- По состоянию на утро 1 декабря Силы обороны ликвидировали 1280 российских оккупантов, уничтожили 13 танков и 83 единицы техники захватчиков в сутки.
- В Кропивницком в ночь на 1 декабря раздавались взрывы, российские оккупанты атаковали ракетами.
Читайте также: Зеленский заявил, что война находится в новой фазе с приближением зимы